Anche due forlivesi protagoniste alla Partita del sorriso sul campo del carcere di Rebibbia

Lunedì, nella struttura sportiva dell’istituto di pena femminile di Rebibbia a Roma (il carcere femminile più grande d’Europa, con le sue 380 donne recluse), si è tenuta la “Partita del Sorriso”, con la Nazionale di calcio di Miss Mamma Italiana ed il Team delle Mamme e Donne recluse a Rebibbia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

