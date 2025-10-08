Anche a Montesilvano il progetto On the Road | reinserimento lavorativo inclusione sociale ed educazione alla parità di genere

8 ott 2025

È iniziato anche a Montesilvano, alcuni giorni fa, il progetto itinerante “On the Road” promosso dalla commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini della Regione Abruzzo. Dopo la prima tappa nell’istituto alberghiero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

