Anan Yaeesh in sciopero della fame nel carcere di Melfi | l’accusa di terrorismo è un’enorme ingiustizia

Da sabato 4 ottobre Anan Yaeesh, cittadino palestinese detenuto nel carcere di Melfi, ha iniziato uno sciopero della fame. Lo ha fatto – spiega il Comitato Free Anan – “in solidarietà con le mobilitazioni italiane per la Palestina, in particolare con quella di Roma dello stesso giorno, quando oltre un milione di persone è sceso in piazza contro il genocidio del popolo palestinese, e per riaffermare i propri diritti violati”. Un processo che, come denuncia l’avvocato Giuseppe Romano dei Giuristi Democratici, “è un vero e proprio processo alla resistenza palestinese in Cisgiordania”. Yaeesh è una figura conosciuta in Palestina: da adolescente, dopo aver perso la fidanzata uccisa da un soldato israeliano, decise di unirsi alla lotta politica e militare della Resistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

