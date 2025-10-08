Analisi della Parità di Genere | Prospettiva Maschile a Confronto

Donnemagazine.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'analisi approfondita sulla parità di genere: una prospettiva maschile. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

analisi della parit224 di genere prospettiva maschile a confronto

© Donnemagazine.it - Analisi della Parità di Genere: Prospettiva Maschile a Confronto

In questa notizia si parla di: analisi - parit

Analisi e risultati - L’analisi del bilancio secondo una prospettiva di genere si configura come uno strumento complesso volto, da un lato, a individuare le risorse stanziate ed erogate in favore delle pari opportunità di ... Da regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Analisi Parit224 Genere Prospettiva