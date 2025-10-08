Anagni carabinieri al corso per le manovre di rianimazione

Frosinonetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 4 scorso, presso la sede della Compagnia Carabinieri di Anagni, il personale del Comitato della Croce Rossa di Paliano ha svolto un corso, teorico e pratico, finalizzato alla conoscenza delle manovre di rianimazione e dell’uso del defibrillatore “Basic Life Support and. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anagni - carabinieri

Anagni. Padre 61enne e figlio 25enne minacciati e picchiati da un 43enne del posto. I Carabinieri eseguono l’ordinanza di divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

anagni carabinieri corso manovreRianimazione e DAE: 15 carabinieri ottengono la certificazione - Il personale del Comitato della Croce Rossa di Paliano ha svolto un corso finalizzato alla conoscenza delle manovre di rianimazione e dell’uso del defibrillatore ... Da ciociariaoggi.it

anagni carabinieri corso manovreQuattro Stazioni Carabinieri completano il Corso BLSD presso la sede CRI di Amatrice - Si è svolto ad Amatrice, presso la sede della Croce Rossa Italiana, un corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) riservato a dieci Carabinieri in servizio presso le Stazioni di Accumoli, Amat ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anagni Carabinieri Corso Manovre