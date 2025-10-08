Anagni Campionato italiano a squadre di calcio balilla

Anagni si prepara ad ospitare il prossimo fine settimana, dal 10 al 12 ottobre, uno degli eventi più attesi della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali FIGeST: il Campionato italiano a squadre di calcio balilla. L'evento, organizzato in collaborazione con la Lega Italiana Calciobalilla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

