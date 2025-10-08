Amministratori di sostegno al via il corso di formazione dell’Asl per iscritti agli albi e ordini professionali

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Un nuovo percorso formativo dedicato alla figura d ell’Amministratore di Sostegno prenderà il via il prossimo 3 novembre. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento dei Servizi Sociali della Asl Toscana sud est, è rivolta ai professionisti iscritti ad Albi e Ordini professionali delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, in attuazione delle disposizioni regionali che invitano le aziende sanitarie a promuovere attività di formazione e sensibilizzazione su questo importante istituto di tutela. L’amministratore di sostegno è una figura chiave nel sistema di protezione delle persone che, a causa di una infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano anche temporaneamente nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

