Amministrative in Macedonia del Nord | ferito un candidato a Kumanovo escluso il movente politico

Amministrative in Macedonia del Nord: l’aggressione al candidato Zekirija Saini non avrebbe motivazioni politiche, secondo la Procura. La campagna elettorale per le amministrative in Macedonia del Nord, previste per il 19 ottobre, è stata scossa da un episodio di violenza che ha sollevato interrogativi sulla tenuta democratica del Paese. Martedì 7 ottobre, a Kumanovo, nel nord del Paese, Zekirija Saini—medico pneumologo e candidato capolista alle comunali di Lipkovo per l’Unione Democratica per l’Integrazione (DUI)—è stato ferito a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto. I proiettili lo hanno raggiunto al gomito e al ginocchio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

