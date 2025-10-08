Ammette lo stupro sulla 19enne vicina di casa a Pavia e poi aggredisce sessualmente anche la poliziotta che gli stava facendo un tampone

Ha ammesso di aver violentato una studentessa 19 enne sua vicina di casa ma, dopo il fermo, avrebbe aggredito sessualmente anche una poliziotta che gli stava facendo un tampone. E’ doppia la denuncia di violenza sessuale a carico di un 29enne italiano di origine colombiana fermato lunedì a Pavia. Nell’interrogatorio di convalida svoltosi oggi in tribunale a Pavia davanti al Gip Pasquale Villani,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ammette lo stupro sulla 19enne vicina di casa a Pavia e poi aggredisce sessualmente anche la poliziotta che gli stava facendo un tampone

