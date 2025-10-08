Amici 25 Matilde rischia il posto nella sfida | Marcello Sacchetta chiede due extra time e poi sceglie

Nel daytime di Amici 25, Matilde affronta Ianira in una sfida ricca di emozione. Il giudice Marcello Sacchetta esita, chiede tempo e infine annuncia chi può continuare il percorso nel talent. Con il nuovo regolamento di Amici 25, che permette di mandare in sfida anche i penultimi e i terzultimi classificati, la tensione tra gli allievi è alle stelle. Nella seconda puntata del talent, ben cinque ragazzi sono finiti a rischio: Frasa e Matilde, ultimi nelle rispettive categorie, insieme alla ballerina Anna e ai cantanti Flavia e Michele. Matilde e Ianira, la sfida del daytime dell'8 ottobre Per gestire tutte le prove, alcune sfide vengono trasmesse nel daytime e non durante la puntata pomeridiana della domenica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, Matilde rischia il posto nella sfida: Marcello Sacchetta chiede due extra time e poi sceglie

L’abbraccio di Clusone a Matilde. La mamma: “Eri tempesta di luce, ora la nostra casa è vuota”. Agli amici: “La vita è un dono”

Matilde Caressa resta senza benzina mentre è in barca con gli amici: "Tornati a remi"

Matilde Caressa resta senza benzina mentre è in barca con amici: soccorsa da uno yacht

