Amici 25 | Maria De Filippi trasforma la fragilità di Alex Calu in una lezione di vita
Il ballerino si è confidato parlando dei suoi problemi alimentari e del rapporto con il proprio corpo. Con sensibilità, Maria ha voluto mostrare a tutti che nessuno è solo nelle proprie paure. Domenica 5 ottobre è andato in onda il secondo pomeridiano di Amici 25, la puntata in cui gli allievi scelti dai professori si sono esibiti davanti ai giudici esterni scelti da Maria De Filippi, ovvero Kledi e Garrison. Tra i protagonisti più discussi c'è stato Alex Calu, ballerino di latino americano nella squadra di Veronica Peparini. Celentano critica l'aspetto fisico di Alex Durante la puntata, Alessandra Celentano ha espresso alcune riserve sul fisico del giovane danzatore, definendolo "poco muscoloso" per la disciplina del latino americano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: amici - maria
“Amici? No grazie”. Maria De Filippi lo voleva giudice, il no dell’attore italiano: “Vi spiego perché”
Super yacht di Maria De Filippi: immagini esclusive della vacanza con amici
“Ordine di Mediaset”. Cambia il destino di Amici, Maria De Filippi già informata di tutto
Amici di Maria De Filippi - facebook.com Vai su Facebook
Maria Rosaria ha deciso che la sua prof di riferimento è la maestra Celentano e durante la preparazione delle coreografie per la prossima puntata… #Amici25 - X Vai su X
Amici 25: Maria De Filippi trasforma la fragilità di Alex Calu in una lezione di vita - Il ballerino si è confidato parlando dei suoi problemi alimentari e del rapporto con il proprio corpo. Scrive movieplayer.it
Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 5 ottobre 2025: De Filippi spiega le nomination segrete - Amici 25, anticipazioni e diretta seconda puntata 5 ottobre su Canale 5: tutti gli ospiti, la prima gara tra allievi e in arrivo le prime liti e sfide ... Segnala ilsussidiario.net