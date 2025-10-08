Amici 25 | Maria De Filippi trasforma la fragilità di Alex Calu in una lezione di vita

Il ballerino si è confidato parlando dei suoi problemi alimentari e del rapporto con il proprio corpo. Con sensibilità, Maria ha voluto mostrare a tutti che nessuno è solo nelle proprie paure. Domenica 5 ottobre è andato in onda il secondo pomeridiano di Amici 25, la puntata in cui gli allievi scelti dai professori si sono esibiti davanti ai giudici esterni scelti da Maria De Filippi, ovvero Kledi e Garrison. Tra i protagonisti più discussi c'è stato Alex Calu, ballerino di latino americano nella squadra di Veronica Peparini. Celentano critica l'aspetto fisico di Alex Durante la puntata, Alessandra Celentano ha espresso alcune riserve sul fisico del giovane danzatore, definendolo "poco muscoloso" per la disciplina del latino americano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

