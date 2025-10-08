Amici 25 lettera di Alessandra Celentano ad Alex Calu | interviene Maria De Filippi
Ad Amici 25 è scoppiata una piccola bufera emotiva attorno a Alex Calu. La lettera di Alessandra Celentano ha toccato corde profonde. Il ballerino ha confessato di aver sofferto di problemi alimentari e ha ammesso insicurezze sul proprio aspetto. Maria De Filippi ha trasformato il momento in un’occasione collettiva, chiedendo alla classe di confrontarsi sulle proprie fragilità. La reazione del pubblico e dei compagni ha messo in luce il sottile confine fra critica tecnica e tutela della persona. Amici 25: la lettera di Alessandra Celentano ad Alex. Nella missiva, Alessandra Celentano ha riconosciuto a Alex Calu competenze tecniche ma ha indicato carenze nella fisicità e nell’armonia del corpo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
