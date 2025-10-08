Ameno per il Tè in biblioteca presentazione del libro In brodo di giuggiole

La biblioteca civica Giulio Macchi di Ameno ospita sabato 11 ottobre, alle ore 16, la presentazione del libro "In brodo di giuggiole", nell'ambito della rassegna autunno-inverno "Tè in biblioteca". L'ingresso è libero.Protagoniste dell'incontro saranno le autrici Cristina Gregori, cuoca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

