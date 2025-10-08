Amélie Ferrara conquista l’argento e vola ai campionati italiani esordienti di karate
Grande giornata di sport al Palazzetto “P. Prezioso” di Foggia, dove si è svolta la Fase Regionale di Qualificazione ai Campionati Italiani Esordienti (12-13 anni) di Karate. L’evento ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la Puglia, offrendo al pubblico spettacolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
