Amélie Ferrara conquista l’argento e vola ai campionati italiani esordienti di karate

Foggiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande giornata di sport al Palazzetto “P. Prezioso” di Foggia, dove si è svolta la Fase Regionale di Qualificazione ai Campionati Italiani Esordienti (12-13 anni) di Karate. L’evento ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la Puglia, offrendo al pubblico spettacolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

