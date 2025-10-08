Ambrosini | Leao in panchina? No Nutro un po’ di dubbi su …

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Ambrosini a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato dell'inserimento di Rafael Leao nel contesto tattico del Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ambrosini leao in panchina no nutro un po8217 di dubbi su 8230

© Pianetamilan.it - Ambrosini: “Leao in panchina? No. Nutro un po’ di dubbi su …”

In questa notizia si parla di: ambrosini - leao

Ambrosini si interroga: “Milan, ora come inserirai Leao?”. Poi la confessione su Rabiot

Ambrosini: “Leao è il grande tema del Milan, capire come inserirlo” - Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, durante il programma Elastici, in cui ha parlato di Leao L'articolo Ambrosini: “Leao è il grande tema del Milan, capire come in ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ambrosini Leao Panchina No