In occasione dei Prime Big Deal Days, Amazon USA ha lanciato un’offerta curiosa e significativa: un bundle Xbox senza console. Lo slogan — “ Gioca ai giochi Xbox, la console non è richiesta ” — riassume perfettamente l’obiettivo del pacchetto, che propone un modo alternativo di vivere l’esperienza offerta da Xbox senza possedere la macchina di gioco tradizionale. Nello specifico, per 90,18 dollari (contro i 134,97 del prezzo standard), gli utenti Prime possono acquistare un controller wireless Xbox, un Fire TV Stick 4K e un mese di Game Pass Ultimate, con un risparmio complessivo di 44,79 dollari. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Amazon USA ha messo in vendita un bundle Xbox senza la console

