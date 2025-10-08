L'hairstylist di fiducia dei Clooney ha mostrato su Instagram il power cut di Amal. Si tratta del suo hair look più corto degli ultimi anni e i riflessi color mandorla tostata sono il dettaglio di classe irrinunciabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amal Clooney: taglia i capelli da sirena dopo anni, benvenuto bubble blowout