Amal Clooney | taglia i capelli da sirena dopo anni benvenuto bubble blowout

Vanityfair.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'hairstylist di fiducia dei Clooney ha mostrato su Instagram il power cut di Amal. Si tratta del suo hair look più corto degli ultimi anni e i riflessi color mandorla tostata sono il dettaglio di classe irrinunciabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amal Clooney: taglia i capelli da sirena dopo anni, benvenuto bubble blowout

