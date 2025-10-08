Amal Clooney | taglia i capelli da sirena dopo anni benvenuto bubble blowout
L'hairstylist di fiducia dei Clooney ha mostrato su Instagram il power cut di Amal. Si tratta del suo hair look più corto degli ultimi anni e i riflessi color mandorla tostata sono il dettaglio di classe irrinunciabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: amal - clooney
George Clooney e Amal, la cena sul lago di Como e l'abito che fa impazzire tutti (anche per il prezzo)
I 16 ospiti vip che vivranno il Lago di Como con George e Amal Clooney: oggi l’arrivo a Malpensa
George e Amal Clooney e i 16 ospiti milionari sul Lago di Como senza 'protezione', la novità
Amal Clooney e il marito George hanno ospitato a Londra gli Albie Awards, i premi annuali organizzati dalla Clooney Foundation for Justice, tra glamour e filantropia - X Vai su X
Exit la robe noire, Amal Clooney s'approprie la teinte mocha : la nuance phare des prochains mois. -> https://voguefrance.visitlink.me/ljogNC © James Manning - PA Images/Getty Images - facebook.com Vai su Facebook
George Clooney: «Ho sniffato cocaina in passato, una volta arrivai ubriaco sul set. Oggi vivo in Francia con Amal e i figli, non volevo crescessero a Hollywood» - Sembra sempre impeccabile accanto alla sua (altrettanto impeccabile) moglie, l'avvocatessa Amal Alamuddin. Secondo ilmessaggero.it
George Clooney con Amal Alamuddin sul red carpet: lei sembra sempre più giovane - Al Museo di Storia Naturale, George e Amal Clooney hanno accolto oltre quattrocento ... Si legge su panorama.it