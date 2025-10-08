Amal Clooney ci dà un taglio | qual è il nuovo hair look che ha scelto per l'autunno
Per la prima volta dopo anni Amal Clooney ci ha dato un taglio. Qual è l'acconciatura che ha scelto per aggiungere un tocco glamour all'autunno?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: amal - clooney
George Clooney e Amal, la cena sul lago di Como e l'abito che fa impazzire tutti (anche per il prezzo)
I 16 ospiti vip che vivranno il Lago di Como con George e Amal Clooney: oggi l’arrivo a Malpensa
George e Amal Clooney e i 16 ospiti milionari sul Lago di Como senza 'protezione', la novità
L'hairstylist di fiducia dei Clooney ha mostrato su Instagram il power cut di Amal. Si tratta del suo hair look più corto degli ultimi anni e i riflessi color mandorla tostata sono il dettaglio di classe irrinunciabile - X Vai su X
Exit la robe noire, Amal Clooney s'approprie la teinte mocha : la nuance phare des prochains mois. -> https://voguefrance.visitlink.me/ljogNC © James Manning - PA Images/Getty Images - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo taglio capelli di Amal Clooney si chiama Bubble Blowout - Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo taglio di Amal Clooney, che non aveva mai tagliato così tanto i capelli ... Da amica.it
Amal Clooney sfoggia un taglio di capelli 20 cm più corto per l'autunno - Con la nuova stagione e un'importante novità a livello professionale, l'avvocatessa ha deciso di darci un taglio. Riporta vogue.it