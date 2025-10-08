Secondo gli scienziati dello Houston Methodist Academic Institute l' obesità potrebbe essere un importante fattore di rischio per il morbo di Alzheimer. Lo studio pubblicato su Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association ha rivelato che le vescicole extracellulari, ovvero minuscoli messaggeri rilasciati dal tessuto adiposo, sono in grado di trasportare segnali dannosi che accelerano l'accumulo di placche di beta-amiloide nel cervello. Queste vescicole, poiché attraversano anche la barriera emato-encefalica, sono considerate dei veri e propri connettori pericolosi tra il grasso corporeo e la salute cerebrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alzheimer, uno studio svela un nuovo fattore di rischio: ecco quale