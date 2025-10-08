Alviero Martini si è sposato E a ispirare il suo look è David Beckham?

Il creativo di Alviero Martini 1A Classe e il compagno William si sono detti sì scegliendo un dress code incentrato su questo colore. Scarpe incluse!

Alviero Martini e William de Souza sposi in viola, le nozze dello stilista

Nel 2020 fu Alviero Martini a curare tutti i miei outfit esibiti sul palco dell'Ariston durante la settimana Sanremese. Quell'anno Billy blu si classificò 3* nella sezione "Nuove proposte" Era doveroso cantarla al suo matrimonio.

Alviero Martini e William de Souza sposi in viola, le nozze dello stilista - Di viola e bianco vestiti, lo stilista Alviero Martini e il compagno William de Souza hanno pronunciato il fatidico Sì: i dettagli delle nozze.