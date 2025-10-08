Alviero Martini si è sposato E a ispirare il suo look è David Beckham?

Il creativo di Alviero Martini 1A Classe e il compagno William si sono detti sì scegliendo un dress code incentrato su questo colore. Scarpe incluse!. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Alviero Martini e William de Souza sposi in viola, le nozze dello stilista

Alviero Martini e William de Souza sposi in viola, le nozze dello stilista - Di viola e bianco vestiti, lo stilista Alviero Martini e il compagno William de Souza hanno pronunciato il fatidico Sì: i dettagli delle nozze. Segnala dilei.it

