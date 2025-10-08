Alunni disabili ancora senza assistenza scolastica i genitori scendono in piazza

Il prossimo 13 ottobre i genitori di molti ragazzi che hanno bisogno di assistenza specialista e della comunicazione e che ne sono sprovvisti a causa dei ritardi del Comune di Latina, scenderanno in piazza. Nei gruppi dei genitori delle varie scuole viene dato appuntamento a tutti in piazza del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: alunni - disabili

Latina, a rischio l’assistenza per gli alunni disabili: comunicato CNDDU

Sevizio assistenza specialistica per gli alunni disabili, Del Rosso: "Ritardi inaccettabili"

La scuola parte zoppa: "Mancano gli specialisti. Alunni disabili senza tutele"

Contributo per il trasporto scolastico di alunni disabili a Legnano: aperte le richieste https://legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2025/10/07/contributo-per-il-trasporto-scolastico-di-alunni-disabili-a-legnano-aperte-le-richieste/1366117/… #scuola #soc - X Vai su X

“Disservizi nelle scuole del Comune di Palermo e provincia per l’assenza di personale specializzato nell’assistenza agli alunni con disabilità”. Lettera della Flc Cgil al Prefetto Palermo 6 ottobre 2025 - La Flc Cgil Palermo, a seguito delle numerose e reiterate s - facebook.com Vai su Facebook

LatinAutismo: le famiglia denunciano la mancata attivazione del servizio di assistenza specialistica e della comunicazione aumentativa e alternativa - A Latina, i genitori di alunni con disabilità denunciano la mancata attivazione dei servizi di supporto specialistico e di comunicazione aumentativa e alternativa all’inizio dell’anno scolastico 2025/ ... Riporta latinaquotidiano.it

Scuole, mancanza di personale specializzato per l’assistenza agli alunni disabili. Lettera della Flc Cgil al Prefetto - Palermo 6 ottobre 2025 – La Flc Cgil Palermo, a seguito delle numerose e reiterate segnalazioni provenienti dai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “Lombardo Radice”, “Caponnetto”, “De Ami ... Da blogsicilia.it