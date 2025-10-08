Alunni disabili ancora senza assistenza scolastica i genitori scendono in piazza

Latinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 13 ottobre i genitori di molti ragazzi che hanno bisogno di assistenza specialista e della comunicazione e che ne sono sprovvisti a causa dei ritardi del Comune di Latina, scenderanno in piazza. Nei gruppi dei genitori delle varie scuole viene dato appuntamento a tutti in piazza del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alunni - disabili

Latina, a rischio l’assistenza per gli alunni disabili: comunicato CNDDU

Sevizio assistenza specialistica per gli alunni disabili, Del Rosso: "Ritardi inaccettabili"

La scuola parte zoppa: "Mancano gli specialisti. Alunni disabili senza tutele"

alunni disabili senza assistenzaLatinAutismo: le famiglia denunciano la mancata attivazione del servizio di assistenza specialistica e della comunicazione aumentativa e alternativa - A Latina, i genitori di alunni con disabilità denunciano la mancata attivazione dei servizi di supporto specialistico e di comunicazione aumentativa e alternativa all’inizio dell’anno scolastico 2025/ ... Riporta latinaquotidiano.it

Scuole, mancanza di personale specializzato per l’assistenza agli alunni disabili. Lettera della Flc Cgil al Prefetto - Palermo 6 ottobre 2025 – La Flc Cgil Palermo, a seguito delle numerose e reiterate segnalazioni provenienti dai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “Lombardo Radice”, “Caponnetto”, “De Ami ... Da blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Alunni Disabili Senza Assistenza