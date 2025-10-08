Altro che gol | ecco cosa ha davvero reso Cristiano Ronaldo il primo miliardario del calcio e non è il pallone

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente superato la soglia del miliardo di dollari, diventando il primo calciatore nella storia a raggiungere questo traguardo economico straordinario. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio del fuoriclasse portoghese ammonta ora a 1,4 miliardi di dollari, equivalenti a circa 1,21 miliardi di euro al cambio attuale. Un risultato che certifica CR7 come il calciatore più ricco di tutti i tempi. Il traguardo era già stato raggiunto a fine luglio, ma è stato in ottobre che Bloomberg ha certificato ufficialmente il superamento della fatidica soglia. A 40 anni compiuti lo scorso febbraio, Ronaldo dimostra che la sua capacità di generare ricchezza non conosce declino, nonostante l’età avanzata per un calciatore professionista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

