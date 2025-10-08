La Germania di Friedrich Merz vive una fase complessa per la definizione del suo futuro come grande economia industriale e come prima potenza economica (e in prospettiva geopolitica) dell’Europa. E le difficoltà sembrano prevalere sui dati positivi, come dimostrano i recenti rilievi sulla produzione industriale. Germania, produzione in sofferenza. Mentre il governo di coalizione formato da Merz tra la sua Unione Cristiano-Democratica (Cdu) e il Partito Socialdemocratico (Spd) programma i grandi progetti di spesa, dalle infrastrutture al riarmo, la realtà cogente disegna però un quadro a tinte scure. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Altro che effetto-Merz, la Germania prosegue nella sua crisi industriale