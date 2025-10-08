Altro che effetto-Merz la Germania prosegue nella sua crisi industriale
La Germania di Friedrich Merz vive una fase complessa per la definizione del suo futuro come grande economia industriale e come prima potenza economica (e in prospettiva geopolitica) dell’Europa. E le difficoltà sembrano prevalere sui dati positivi, come dimostrano i recenti rilievi sulla produzione industriale. Germania, produzione in sofferenza. Mentre il governo di coalizione formato da Merz tra la sua Unione Cristiano-Democratica (Cdu) e il Partito Socialdemocratico (Spd) programma i grandi progetti di spesa, dalle infrastrutture al riarmo, la realtà cogente disegna però un quadro a tinte scure. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: altro - effetto
Un altro ragazzo in ospedale con i sintomi del botulino, ipotesi effetto domino: "Più cibi contaminati oltre ai friarielli"
Mentre l’impulso del bere mi faceva effetto, ho atteso che i fumi del luogo mi avvolgessero, che qualcun altro entrasse nella mia quotidianità, e invece nulla. Soltanto un rumore sbieco riempiva la sala, spinto sui lati da certi uomini barbuti che si accanivano int - facebook.com Vai su Facebook
Altro che effetto-Merz, la Germania prosegue nella sua crisi industriale - La Germania di Friedrich Merz vive una fase complessa per la definizione del suo futuro come grande economia industriale e come prima potenza economica (e in prospettiva geopolitica) dell’Europa. Da msn.com
Elezioni anticipate in Germania? La coalizione di Merz vacilla - L'Afd avanza nei sondaggi, mentre la fiducia nel cancelliere Merz continua a calare, alimentando il rischio di nuove elezioni ... Scrive italiaoggi.it