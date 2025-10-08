Altri cortei a Pisa e in Toscana dopo il blocco della nuova flotilla | attivisti in strada

Pisa, 8 ottobre 2025 – Una nuova manifestazione per Gaza e in favore della seconda flotilla che andava in direzione delle coste della Palestina e che è stata bloccata dalla Marina israeliana. Il corteo che ha sfilato per le strade del centro di Pisa, lungarni compresi, era composto principalmente da studenti e sigle dell’associazionismo, oltre che semplici cittadini. “Blocchiamo tutto”, questo lo slogan che è stato ripetuto e che era lo stesso che ha risuonato nel giorno del grande sciopero generale dello scorso 3 ottobre, quando a Pisa sono stati bloccati l’aeroporto e il casello autostradale di Pisa Centro dell’A12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

