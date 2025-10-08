Altra maxi squalifica per gli uomini di Cuccù Mannaia su Stragapede | tre turni Ha colpito un avversario al volto
Altra mano pesante del giudice sportivo sul Castelfidardo. Tre giornate di squalifica per Luca Stragapede, espulso domenica nel finale della sfida di Termoli, quando il punteggio vedeva avanti la formazione molisana per 2-1 (raggiunta pochi minuti dopo dal gol di Morais per il definitivo pareggio). Stragapede squalificato "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto". Due giornate invece per Denis Pesaresi della Vigor Senigallia. Ammenda di 500 euro invece al Termoli poiché "al termine della gara persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolgeva espressioni offensive e irriguardose nei confronti della terna". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
