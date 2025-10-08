Alternativa a Meloni cercasi botta e risposta Calenda-Magi Il radicale | Dobbiamo costruire il primo polo non il terzo

Secoloditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Testardamente unitari? No grazie. Continua lo psicodramma nel centrosinistra per trovare una formula vincente per battere gli avversari. Dopo la doppia débacle nelle Marche e in Calabria nervi tesi mentre i centristi, Matteo Renzi in prima fila, fanno il possibile per affossare i sogni di gloria del Nazareno. E non si contano le proposte di tavoli e vertici per costruire l’alternativa a Giorgia Meloni. Oggi scambio via social tra Carlo Calenda e Riccardo Magi. Al centro della discussione l’alternativa al centrodestra e i 5 Stelle. Parte il radicale che sollecita un tavolo di confronto per ‘costruire l’alternativa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

alternativa a meloni cercasi botta e risposta calenda magi il radicale dobbiamo costruire il primo polo non il terzo

© Secoloditalia.it - Alternativa a Meloni cercasi, botta e risposta Calenda-Magi. Il radicale: “Dobbiamo costruire il primo polo, non il terzo”

In questa notizia si parla di: alternativa - meloni

Meloni resta a galla perché manca un’alternativa degna di questo nome

Schlein lancia la sfida a Meloni dalla Festa dell’Unità: sanità, scuola e salario minimo i pilastri dell’alternativa democratica che punta “a mandare a casa” il governo

Schlein: costruire l’alternativa a Meloni è responsabilità immane

Cosa manca all’alternativa a Meloni - Un’estate fa, alla festa di Avs del Parco Nomentano, i leader dell’opposizione siglavano il famoso “patto della birra”. Riporta repubblica.it

alternativa meloni cercasi bottaCorrado Augias e Giorgia Meloni, il botta e risposta a distanza - “Dovrà farsene una ragione, perché la voce di Giorgia Meloni la sentirà ancora a lungo”, “Un capo del governo deve essere un capo del governo”: durissimo botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Alternativa Meloni Cercasi Botta