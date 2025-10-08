Alphonse Mucha la mostra a Palazzo Bonaparte

Dall’8 ottobre Palazzo Bonaparte accoglie la più ampia retrospettiva mai dedicata ad Alphonse Mucha (Ivan?ice, 24 luglio 1860 – Praga, 14 luglio 1939), artista ceco, padre e maestro indiscusso di quello stile raffinato e sensuale che ha rivoluzionato l’immaginario visivo di ogni tempo.La mostra. 🔗 Leggi su Romatoday.it