Alphonse Mucha la mostra a Palazzo Bonaparte

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’8 ottobre Palazzo Bonaparte accoglie la più ampia retrospettiva mai dedicata ad Alphonse Mucha (Ivan?ice, 24 luglio 1860 – Praga, 14 luglio 1939), artista ceco, padre e maestro indiscusso di quello stile raffinato e sensuale che ha rivoluzionato l’immaginario visivo di ogni tempo.La mostra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alphonse - mucha

Alphonse Mucha, la mostra a Palazzo Bonaparte - Dall’8 ottobre Palazzo Bonaparte accoglie la più ampia retrospettiva mai dedicata ad Alphonse Mucha (Ivancice, 24 luglio 1860 – Praga, 14 luglio 1939), artista ceco, padre e maestro indiscusso di ... Secondo romatoday.it

alphonse mucha mostra palazzoAlphonse Mucha in mostra a Roma, un viaggio tra bellezza e seduzione - Palazzo Bonaparte si trasforma nel tempio dell’Art Nouveau e ospiterà la mostra dal titolo ‘Alphonse Much ... Da finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Alphonse Mucha Mostra Palazzo