Almeno 24 morti in Myanmar un parapendio sgancia bombe durante un festival buddista

Almeno 24 persone sono state uccise e altre 47 sono rimaste ferite mentre protestavano contro il governo militare del Myanmar dopo che un parapendio a motore ha sganciato due bombe sulla folla. La cittadina attaccata lunedì si trova nella regione di Sagaing, un campo di battaglia chiave nella guerra. Gran parte del territorio del Myanmar è sotto il controllo di milizie volontarie istituite dopo il colpo di Stato per combattere il governo militare, o giunta. Questi gruppi, noti come People’s Defence Force (PDF), gestiscono anche l’amministrazione locale. Un funzionario della PDF locale ha dichiarato alla BBC Burmese di aver ricevuto informazioni su un potenziale attacco aereo durante la riunione di lunedì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Almeno 24 morti in Myanmar, un parapendio sgancia bombe durante un festival buddista

