Almasri relazione maggioranza | Camera può valutare iniziative su Bartolozzi

Roma, 8 ott. (askanews) – La maggioranza resta intenzionata a trovare uno scudo per la capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, indagata per false informazioni ai pm nella vicenda Al Masri. Esclusa dal procedimento che vede indagati a vario titolo i ministri Nordio e Piantedosi e, in concorso, il sottosegretario Mantovano, Bartolozzi è stata successivamente indagata per false comunicazioni al pm in un procedimento ordinario e quindi non subordinato all’autorizzazione a procedere del Parlamento che invece tutela i componenti del governo e che sarà votata domani in aula a Montecitorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it