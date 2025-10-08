Almasri relazione maggioranza | Camera può valutare iniziative su Bartolozzi

Ildenaro.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott. (askanews) – La maggioranza resta intenzionata a trovare uno scudo per la capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, indagata per false informazioni ai pm nella vicenda Al Masri. Esclusa dal procedimento che vede indagati a vario titolo i ministri Nordio e Piantedosi e, in concorso, il sottosegretario Mantovano, Bartolozzi è stata successivamente indagata per false comunicazioni al pm in un procedimento ordinario e quindi non subordinato all’autorizzazione a procedere del Parlamento che invece tutela i componenti del governo e che sarà votata domani in aula a Montecitorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: almasri - relazione

Relazione Giunta per l'Aula su caso Almasri entro fine settembre

Almasri, Dori: per fine settembre in aula relazione Giunta Camera

Almasri,per settembre relazione Giunta

almasri relazione maggioranza camera**Almasri: relazione maggioranza, 'nessun dubbio su operato ministri, tesi Tribunale irrazionale'** - "Nei giorni immediatamente successivi all'arresto di Almasri, le minacce di atti ostili provenienti dalla Rara Force, in caso di trattenimento del libico in Italia, non apparivano affatto ipotetiche o ... Scrive iltempo.it

almasri relazione maggioranza cameraCaso Almasri, la Giunta respinge il processo per i ministri Nordio, Piantedosi e per Mantovano - La Giunta della Camera, con i soli voti della maggioranza di centrodestra, ha respinto la relazione del deputato Federico Gianassi (Pd), che chiedeva di autorizzare il processo nei confronti dei minis ... Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Almasri Relazione Maggioranza Camera