Almanacco dell' 8 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Mercoledì 8 Ottobre è il 282° giorno del calendario gregoriano, mancano 83 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa ReparataProverbio di OttobrePer Santa Reparata, ogni oliva è oliataAccadde Oggi 1967 – Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia 1970 – Guerra del Vietnam. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: almanacco - ottobre
Almanacco del 1° ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
6 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
7 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
#almanacco Era nata a Graz il 7 ottobre 1589 Maria Maddalena d'Austria, che fu granduchessa di Toscana avendo sposato Cosimo II de' Medici. Era la figlia di Carlo II, arciduca d'Austria, e di sua moglie, Maria Anna di Baviera. Nel 1608 sposò l'erede al trono - facebook.com Vai su Facebook
L’Almanacco Quotidiano de Il Cittadino Canadese! Oggi è lunedì 6 ottobre 2025. SANTI DEL GIORNO: San Bruno; Sant’Alberta; Santa Fede; San Magno; Santa Maria Francesca... Per saperne di più https://cittadino.ca/lalmanacco-quotidiano-de-il-cittadino-c - X Vai su X
Mercoledì 8 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Per i nati l’8 ottobre, la vita è una favolosa avventura romantica. Come scrive trevisotoday.it
Almanacco | Martedì 7 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi, ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell'Uomo di Altamura: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del gio ... Da modenatoday.it