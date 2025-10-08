Almanacco dell' 8 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 8 Ottobre è il 282° giorno del calendario gregoriano, mancano 83 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa ReparataProverbio di OttobrePer Santa Reparata, ogni oliva è oliataAccadde Oggi 1967 – Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia 1970 – Guerra del Vietnam. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it