almanacco del 08 10 2025

almanacco del giorno giovedì 4 settembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosalia patrona di Palermo protettrice degli eventi nei fatti andiamo a fare tantissimi auguri a Sofia buon compleanno Sofia e poi ancora buon compleanno ad Elio vera e Stefania Mi raccomando volete farci ricevere gli auguri scriveteci parte un qualche giorno Eh noi saremo i vostri venire Ambasciatori vero il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel quattro settembre 1998 Google viene ufficialmente fondata da Larry Page Sergey Brin nel 2006 una gigantesca frana si stacca dal Monte Bianco in Val Ferret cadendo sul ghiacciaio di planpincieux Nel 1974 a Catania invece viene inaugurata la prima Metropolitana d'Italia il proverbio di oggi Chi semina vento raccoglie solo il tempo un detto che ci ricorda l'importanza di agire con saggezza è il momento giusto Buona giornata a tutti voi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
