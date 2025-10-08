Alluvione 2023 la Regione chiede una proroga per le domande di contributo

È stata chiesta una proroga dei termini per consentire ai cittadini e ai comuni alluvionati nel novembre 2023 e nei mesi immediatamente successivi di presentare domanda per i contributi post alluvione. Visti i tempi molto stretti previsti dall'attuale normativa, la Regione Toscana ha richiesto al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it