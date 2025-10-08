Alluvione 2023 la Regione chiede una proroga per le domande di contributo
È stata chiesta una proroga dei termini per consentire ai cittadini e ai comuni alluvionati nel novembre 2023 e nei mesi immediatamente successivi di presentare domanda per i contributi post alluvione. Visti i tempi molto stretti previsti dall'attuale normativa, la Regione Toscana ha richiesto al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: alluvione - regione
Alluvione dal Ravone, rischio pignoramento per Comune e Regione. E la protesta si allarga
Alluvione del Ravone, rischio pignoramento per Comune e Regione per eventuali danni futuri
Sì della Regione. Pioggia di fondi anti-alluvione
Alluvione 2023, la Regione Toscana chiede alla Protezione civile una proroga per i contributi ai cittadini. - X Vai su X
Tutto esaurito. Il bando paratie anti-alluvione della Regione Emilia-Romagna è arrivato in queste ore alla quinta e conclusiva tranche di... - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione 2023, la Regione Toscana chiede alla Protezione civile una proroga per i contributi ai cittadini - Il continuo incremento della temperatura media globale – che in Toscana avanza a velocità doppia rispetto alla media – porta con sé eventi meteo estremi più frequenti e intensi, che in Italia sono aum ... Lo riporta greenreport.it
Alluvione 2023, la regione Toscana chiede una proroga per la presentazione delle domande di contributo - La Regione Toscana ha formalmente richiesto al Dipartimento nazionale di Protezione Civile una proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande di contributo relative ai danni causati d ... msn.com scrive