All' s Fair su Disney+ tutto sul nuovo legal drama di Ryan Murphy con Kim Kardashian e Naomi Watts

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo legal drama in arrivo. Disney+ annuncia All's Fair, la serie firmata da Ryan Murphy - il padre di American Horror Story, di Monster e di Grotesquerie - con un cast di primissimo piano incentrata su un team di avvocate. Ecco tutto quello che c'è da sapere.All's Fair, il trailer All's Fair. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fair - disney

Novità autunnali su Disney+: imperdibili da all’s fair a percy jackson

Cerca Video su questo argomento: S Fair Disney Tutto