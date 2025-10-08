Alloggi delle Asst a Cremona la proposta Dem | L’83% è non utilizzato Destiniamoli a infermieri e operatori sanitari
Cremona, 8 ottobre 2025 – Un incentivo per lavorare a Cremona per il personale della sanità potrebbe arrivare dall’avere un alloggio a “prezzo”. E’ questa l’idea che è alla base di una mozione che è stata presentata dal Pd in Regione, r ivolta soprattutto agli alloggi di proprietà delle Asst in gran parte liberi e inutilizzabili. “In un momento in cui mancano infermieri e il costo delle case è altissimo – dichiara Matteo Piloni consigliere Dem– la Regione lascia centinaia di appartamenti pubblici vuoti e inagibili. È uno spreco inaccettabile”. Dai dati raccolti dal PD, gli enti sanitari lombardi possiedono 843 alloggi, di cui 542 sfitti o inagibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
