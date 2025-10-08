Allo stadio con un coltello a serramanico Daspo per un 38enne fermato prima della partita

Cataniatoday.it | 8 ott 2025

La polizia ha denunciato un tifoso della curva sud trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre faceva accesso allo stadio. L’uomo, un catanese di 38 anni, è stato fermato dai poliziotti impegnati, insieme agli stewards, nei controlli di sicurezza nell’area di prefiltraggio della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

