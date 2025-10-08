Allo stadio con un coltello a serramanico Daspo per un 38enne fermato prima della partita

La polizia ha denunciato un tifoso della curva sud trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre faceva accesso allo stadio. L’uomo, un catanese di 38 anni, è stato fermato dai poliziotti impegnati, insieme agli stewards, nei controlli di sicurezza nell’area di prefiltraggio della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: stadio - coltello

Allo stadio con un tirapugni e un coltello. Daspo per un tifoso marsalese #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Allo stadio con un coltello a serramanico nascosto nel marsupio, denuncia e Daspo per tifoso - Al tifoso daspato non è consentito accedere negli stadi ed assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale ed europeo. Da grandangoloagrigento.it