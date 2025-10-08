All' Immaginario scientifico si gioca a golf Con il coding
Una partita di golf, ma al museo, e soprattutto nel futuro. È l'attività speciale che l'Immaginario Scientifico di Pordenone propone domenica 12 ottobre, in occasione della European Code Week 2025.Il laboratorio Sphero Golf Challenge, in programma sia alle 11.00 la mattina che alle 16.00 nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: immaginario - scientifico
Via libera dal Comune all'ampliamento dell'immaginario scientifico
Un mondo di bolle, all'Immaginario scientifico una giornata per imparare giocando
Un mondo di bolle, all'Immaginario scientifico una giornata per imparare giocando
Immaginario Scientifico. . Se ami capire come funziona il mondo, l’Immaginario Scientifico è la tua tappa obbligata a Trieste. Durante la Barcolana puoi esplorare exhibit unici, esperienze immersive e contenuti interattivi che ti portano dallo spazio agli abissi, - facebook.com Vai su Facebook
C'è un nuovo exhibit all'Immaginario Scientifico di #Trieste, dedicato agli #abissi marini. È stato realizzato nell'ambito del progetto #iNEST con @UniTrieste e @OGS_IT. Da oggi è disponibile per i pubblico, al Magazzino 26. Info: http://immaginarioscientifico.it/ - X Vai su X