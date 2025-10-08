All' Immaginario scientifico si gioca a golf Con il coding

Pordenonetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita di golf, ma al museo, e soprattutto nel futuro. È l'attività speciale che l'Immaginario Scientifico di Pordenone propone domenica 12 ottobre, in occasione della European Code Week 2025.Il laboratorio Sphero Golf Challenge, in programma sia alle 11.00 la mattina che alle 16.00 nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: immaginario - scientifico

Via libera dal Comune all'ampliamento dell'immaginario scientifico

Un mondo di bolle, all'Immaginario scientifico una giornata per imparare giocando

Un mondo di bolle, all'Immaginario scientifico una giornata per imparare giocando

Cerca Video su questo argomento: Immaginario Scientifico Gioca Golf