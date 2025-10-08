Un giorno immersi nel turismo del futuro. E’ Hospitality day l’evento organizzato da Teamwork che anche quest’anno ha portato tantissimi addetti ai lavori, oltre 4.100, a riempire il palazzo dei congressi. Prima ancora dell’avvio del Ttg, l’apertura di una settimana dedicata al turismo è iniziata ieri con un evento di caratura nazionale dedicato alla formazione e networking che concentra l’attenzione sull’innovazione alberghiera e le nuove tendenze del settore. Davvero tanti i relatori che hanno affrontato le tante facce del turismo portando il pubblico a guardare al futuro in continui seminari capaci di riempire le 15 sale formative presenti al palazzo dei congressi, e le 5 arene tematiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’Hospitality day 4.100 partecipanti riempiono il palas