All’Hospitality day 4.100 partecipanti riempiono il palas
Un giorno immersi nel turismo del futuro. E’ Hospitality day l’evento organizzato da Teamwork che anche quest’anno ha portato tantissimi addetti ai lavori, oltre 4.100, a riempire il palazzo dei congressi. Prima ancora dell’avvio del Ttg, l’apertura di una settimana dedicata al turismo è iniziata ieri con un evento di caratura nazionale dedicato alla formazione e networking che concentra l’attenzione sull’innovazione alberghiera e le nuove tendenze del settore. Davvero tanti i relatori che hanno affrontato le tante facce del turismo portando il pubblico a guardare al futuro in continui seminari capaci di riempire le 15 sale formative presenti al palazzo dei congressi, e le 5 arene tematiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
