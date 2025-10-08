All' ex centrale di Malnisio gli spazi si abitano con la voce
Tra i molti modi per abitare uno spazio, farlo con la propria voce non è tra i più usuali. Ma è esattamente quello che accadrà il 18 e 19 ottobre all’ex centrale idroelettrica “Pitter” di Malnisio Valcellina, dove esperte e maestre guideranno il partecipanti all’esplorazione e alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Concerto all'alba nell'antica centrale di Malnisio
A Montereale torna Orridoverde: il mondo dei clown e di Arlecchino alla centrale di Malnisio
Qualche scatto dal nostro ultimo concerto presso l'Antisalotto Culturale di Firenze Ci vediamo domenica 12 ottobre all'Ex Centrale Idroelettrica "A. Pitter" di Malnisio