Allerta meteo | chiusura preventiva di parchi e cimiteri a Brindisi

Brindisireport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - In seguito all'allerta meteo per forte vento prevista per la giornata odierna, mercoledì 8 ottobre 2025, il Settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi ha disposto in via cautelativa la chiusura immediata di tutti i parchi cittadini e dei cimiteri di Brindisi e Tuturano.Si tratta di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

