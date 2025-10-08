Allerta meteo | chiusura preventiva di parchi e cimiteri a Brindisi

BRINDISI - In seguito all'allerta meteo per forte vento prevista per la giornata odierna, mercoledì 8 ottobre 2025, il Settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi ha disposto in via cautelativa la chiusura immediata di tutti i parchi cittadini e dei cimiteri di Brindisi e Tuturano.Si tratta di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

