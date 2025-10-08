All' EPT di Malta inizia il day 2 Segui la diretta streaming su Gazzetta

Il main event del tour europeo entra nel vivo. I trionfi targati Italia non si fermano e ieri abbiamo sfiorato la doppietta. Oggi parte il secondo giorno del torneo principale, Segui sul nostro sito il day2 dell’Ept di Malta in diretta streaming con commento in italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - All'EPT di Malta inizia il day 2. Segui la diretta streaming su Gazzetta

In questa notizia si parla di: malta - inizia

Maltempo, pericolosissima squall-line temporalesca su Malta: inizia il diluvio a Gozo e Dingli, attenzione alle prossime ore! - facebook.com Vai su Facebook

EPT Malta: 29 azzurri avanzano dal day 1B del Main Event, Delfino e Marchi a tutto gas - 300 Main Event e dunque avremo almeno 36 italiani in gara al day 2, in attesa di capire se qualcuno sfrutterà la ... Scrive italiapokerclub.com

EPT Malta 2025 Main Event day 1B: Wheeler in testa e altri 29 italiani qualificati - Numeri notevolissimi, un veterano in testa e altri 29 italiani qualificati: è il menù del day 1B all'EPT Malta 2025 Main Event. Riporta assopoker.com