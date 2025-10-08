All' EPT di Malta inizia il day 2 Segui la diretta streaming su Gazzetta

Il main event del tour europeo entra nel vivo. I trionfi targati Italia non si fermano e ieri abbiamo sfiorato la doppietta. Oggi parte il secondo giorno del torneo principale, Segui sul nostro sito il day2 dell’Ept di Malta in diretta streaming con commento in italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

