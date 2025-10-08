Allenarsi a casa non è mai stato così semplice: bastano due manubri e un po’ di costanza per ottenere risultati visibili su braccia, spalle e glutei. Questo tipo di workout è perfetto per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un corpo tonico e armonioso. I manubri permettono di lavorare in maniera mirata, aumentando progressivamente il carico per stimolare la muscolatura e migliorare la forza. Un vantaggio importante è la possibilità di combinare esercizi diversi in un unico circuito, così da allenare più gruppi muscolari nello stesso momento e rendere la sessione breve ma intensa. Con pochi movimenti ben eseguiti puoi scolpire i bicipiti, rinforzare i tricipiti, aprire le spalle e migliorare la postura. 🔗 Leggi su Amica.it

