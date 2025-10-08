Allenamento Juventus che giornata al JTC! I Junior Member in campo con i loro idoli – GALLERY

Allenamento Juventus, che giornata al JTC per i giovani tifosi bianconeri: la GALLERY dell’incontro con i beniamini. Una giornata che non dimenticheranno mai. La Juventus ha pubblicato sui propri canali ufficiali la galleria fotografica di un evento speciale che si è tenuto oggi, mercoledì 8 ottobre, al JTC della Continassa. Al termine dell’allenamento mattutino, un gruppo di fortunati Junior Member ha avuto l’opportunità di scendere in campo e incontrare i propri beniamini. Le foto, diffuse dal club, raccontano momenti di pura gioia ed emozione. Nelle immagini si vedono i giocatori della prima squadra bianconera, a ranghi ridotti per via delle nazionali, intrattenersi con i giovanissimi tifosi sul prato del centro sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

