Allenamento Juve ospiti speciali per la seduta odierna! Il VIDEO pubblicato dal club che fa scatenare i tifosi
Allenamento Juve, giornata speciale oggi alla Continassa per la squadra di Tudor: il post social del club bianconero fa scatenare i tifosi. La Juventus sta sfruttando la pausa per le nazionali per lavorare intensamente alla Continassa e recuperare la migliore condizione fisica e tattica. Nonostante l’assenza di 13 giocatori impegnati con le rispettive selezioni, il tecnico Igor Tudor ha scelto di non concedere riposo a chi è rimasto a Torino. Le sedute di allenamento proseguiranno con regolarità fino a domani, in un programma che testimonia la volontà dell’allenatore di mantenere alta la tensione agonistica e la concentrazione del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: allenamento - juve
Sarri, l’ex tecnico della Juve ha accusato un malore dopo l’allenamento con la Lazio! Ecco cos’è accaduto
Allegri dopo Arsenal Milan, l’ex Juve è fiducioso: «Buon allenamento contro una delle più forti d’Europa, per 60? abbiamo giocato alla pari»
Ritiro Juve 2025/26 LIVE: inizia la nuova stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa – FOTO e VIDEO
Allenamento a porte aperte per la Juventus Women, che si prepara alla sfida contro il Benfica valida per la UEFA Women’s Champions League.Assente Cascarino, alle prese con un affaticamento muscolare. La gara si disputerà domani alle ore 18:45 presso l - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus in campo per l'allenamento della vigilia C'è #Bremer, non #Thuram # #VillarrealJuve #UCL - X Vai su X
Juve, giornata speciale alla Continassa: non solo l’allenamento in vista dell’Atalanta, in agenda un altro impegno per i bianconeri. I dettagli - Juve, giornata speciale alla Continassa: i bianconeri si dedicano al media day prima di iniziare la preparazione per la sfida contro i nerazzurri Una giornata diversa dal solito, per spezzare la routi ... juventusnews24.com scrive
Juve, il report dell'allenamento in vista del Cagliari - Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Andrea Pirlo in vista della sfida contro il Cagliari in programma sabato. Lo riporta calciomercato.com