Allenamento Juve il report della seduta odierna | ecco su cosa ha lavorato Tudor e quando torneranno a lavorare i bianconeri rimasti a Torino in vista del Como

Juventusnews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allenamento Juve, il report della seduta odierna: tutti i dettagli nella nota pubblicata dal club bianconero. Una mattinata di lavoro e di grandi sorrisi al JTC della Continassa. La Juventus ha svolto oggi, mercoledì 8 ottobre, l’ultima seduta di allenamento della settimana, chiudendo un primo ciclo di lavoro durante la sosta per le nazionali. Al termine della sessione, il campo si è trasformato in un teatro di sogni per alcuni giovanissimi tifosi. REPORT – «Bianconeri in campo nella mattinata di mercoledì 8 ottobre allo Juventus Training Center. La squadra, senza i giocatori convocati dalle rispettive selezioni nazionali, si è nuovamente ritrovata alla Continassa agli ordini di mister Igor Tudor per l’ultima seduta della settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

