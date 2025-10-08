Allenamento Juve il report della seduta odierna | ecco su cosa ha lavorato Tudor e quando torneranno a lavorare i bianconeri rimasti a Torino in vista del Como

Allenamento Juve, il report della seduta odierna: tutti i dettagli nella nota pubblicata dal club bianconero. Una mattinata di lavoro e di grandi sorrisi al JTC della Continassa. La Juventus ha svolto oggi, mercoledì 8 ottobre, l’ultima seduta di allenamento della settimana, chiudendo un primo ciclo di lavoro durante la sosta per le nazionali. Al termine della sessione, il campo si è trasformato in un teatro di sogni per alcuni giovanissimi tifosi. REPORT – «Bianconeri in campo nella mattinata di mercoledì 8 ottobre allo Juventus Training Center. La squadra, senza i giocatori convocati dalle rispettive selezioni nazionali, si è nuovamente ritrovata alla Continassa agli ordini di mister Igor Tudor per l’ultima seduta della settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, il report della seduta odierna: ecco su cosa ha lavorato Tudor e quando torneranno a lavorare i bianconeri rimasti a Torino in vista del Como

In questa notizia si parla di: allenamento - juve

Sarri, l’ex tecnico della Juve ha accusato un malore dopo l’allenamento con la Lazio! Ecco cos’è accaduto

Allegri dopo Arsenal Milan, l’ex Juve è fiducioso: «Buon allenamento contro una delle più forti d’Europa, per 60? abbiamo giocato alla pari»

Ritiro Juve 2025/26 LIVE: inizia la nuova stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa – FOTO e VIDEO

Allenamento #Juve Giornata speciale in casa bianconera! - X Vai su X

Allenamento a porte aperte per la Juventus Women, che si prepara alla sfida contro il Benfica valida per la UEFA Women’s Champions League.Assente Cascarino, alle prese con un affaticamento muscolare. La gara si disputerà domani alle ore 18:45 presso l - facebook.com Vai su Facebook

Allenamento Juve pre Villarreal: Bremer e Conceicao regolarmente in gruppo, novità su Thuram. Tutti gli aggiornamenti – FOTO e VIDEO - Allenamento Juve pre Villarreal: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del secondo match di Champions League 2025/26 – FOTO e VIDEO (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. Scrive juventusnews24.com

Allenamento Juventus, su cosa ha lavorato Tudor a -3 dall’Atalanta: cosa è successo oggi alla Continassa attraverso il report ufficiale - Ecco su cosa ha lavorato Tudor oggi alla Continassa Archiviata la delusione di Verona, la Juventus si rituffa sul campionat ... Segnala juventusnews24.com