Allegri Milan devastato dalla notizia | stagione già in salita

Al Milan non sono tutte rose e fiori, dopo il pareggio contro la Juventus allo Stadium. Per Allegri la stagione presenta numeri che fanno discutere. La sfida dell’ Allianz Stadium tra Juventus e Milan ha lasciato in eredità un pareggio a reti bianche e più di un rimpianto per i rossoneri di Massimiliano Allegri. È stata una gara bloccata, fisica, ma che ha mostrato chiaramente la differenza di impostazione tra le due squadre: da un lato la Juventus di Igor Tudor, ancora alla ricerca di equilibrio e prigioniera del “mal di pareggio” che la perseguita ormai da cinque partite consecutive; dall’altro il Milan, che invece prova a imporre un gioco più fluido, propositivo e ricco di soluzioni offensive. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

