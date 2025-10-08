Allegri infuriato negli spogliatoi con Rafael Leao dopo Juventus-Milan | cosa è successo

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Allegri striglia Rafa Leao negli spogliatoio dopo Juve-Milan: atteggiamento sbagliato e rischio panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

allegri infuriato spogliatoi rafaelAllegri attacca Leao nello spogliatoio dopo Juventus-Milan: “devi dare di più sennò resti fuori” - Secondo La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe già messo le cose in chiaro con Rafael Leao: "se non svolta, sta fuori". Lo riporta ilnapolista.it

allegri infuriato spogliatoi rafaelNervi tesi fra Allegri e Leao dopo Juve-Milan, la ricostruzione della Gazzetta dello Sport - Nervi tesi fra i due in spogliatoio, a rivelarlo è la Gazzetta dello Sport. Come scrive milanlive.it

