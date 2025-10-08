Allegri ha attaccato Leao in spogliatoio dopo Juve-Milan Rafa a un bivio | se non svolta sta fuori

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore molto critico con il suo numero 10 anche nel post-partita davanti alla squadra. Il senso: deve dare di più, altrimenti con Gimenez e Nkunku rischia di restare a lungo in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

