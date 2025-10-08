Allegri ha attaccato Leao in spogliatoio dopo Juve-Milan Rafa a un bivio | se non svolta sta fuori
L'allenatore molto critico con il suo numero 10 anche nel post-partita davanti alla squadra. Il senso: deve dare di più, altrimenti con Gimenez e Nkunku rischia di restare a lungo in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Conte attaccato per aver contestualizzato il mercato e la competitività del Napoli, dagli stessi che per anni hanno permesso ad Allegri qualsiasi cosa, incluso svilire i propri giocatori senza vincere nulla.
Donald Trump, in una conferenza stampa con i giornalisti, ha attaccato Greta Thunberg definendola "piantagrane" e "pazza". L'attivista svedese, arrestata in Israele dopo la missione con la Global Sumud Flotilla, ha risposto al presidente americano con un pos
Tutti contro Leao, eppure c’è chi ha fatto peggio ma nessuno ne parla - Le critiche non sembrano riguardarlo al momento, ma per Massimiliano Allegri non è certo una prima scelta: la situazione ... Si legge su milanlive.it
"Allegri avrà la chiave per Leao: il problema è un altro. Milan, lo Scudetto..." - L'intervista esclusiva ad Albertini: "I rossoneri devono ambire sempre al massimo. Segnala tuttosport.com