Allegri contro Leao è rottura? Cosa succede nello spogliatoio del Milan
Tanto tuonò che piovve. La bomba ad orologeria che dall’inizio della stagione sta minando la serenità del nuovo Milan di Massimiliano Allegri sarebbe scoppiata nel post-partita dell’Allianz Arena. Il tecnico rossonero si sarebbe scagliato contro il portoghese dopo i troppi errori nella mezz’ora finale della sfida contro la Juventus, davanti ad alcuni compagni nello spogliatoio. La ragione dello sfogo è semplice: Rafa non si impegna abbastanza. Se non cambierà atteggiamento in fretta, rischia di passare parecchio tempo in panchina, come già successo l’anno scorso con Fonseca e Conceiçao. Non è dato sapere come abbia reagito l’avanti lusitano o se si tratti già di una rottura definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: allegri - leao
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Milan, un Rafa Leao alla Cristiano Ronaldo per Allegri: il tecnico gli disegna la squadra intorno
Milan, Leao e Chukwueze stremati dopo l’allenamento con Allegri | VIDEO
#Milan, #Allegri a muso duro con #Leao dopo la partita con la #Juventus: cosa si sono detti [Gazzetta dello Sport] https://calciomercato.com/liste/milan-allegri-a-muso-duro-con-leao-dopo-la-partita-con-la-juventus-cosa-si-sono-detti/blt3e64b7a081353249… - X Vai su X
Le telecamere a bordocampo svelano cosa ha detto Allegri all’errore di Leao: “Ma come…” - facebook.com Vai su Facebook
Allegri contro Leao, è rottura? Cosa succede nello spogliatoio del Milan - Dopo gli errori nel finale contro la Juventus, il tecnico avrebbe fatto la ramanzina al portoghese davanti ad alcuni compagni. Si legge su ilgiornale.it
Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - Dopo la prestazione deludente del portoghese contro la Juventus, c'è stato un confronto piuttosto vivace nello spogliatoio dello S ... Lo riporta sport.sky.it