Allegri contro Leao è rottura? Cosa succede nello spogliatoio del Milan

Tanto tuonò che piovve. La bomba ad orologeria che dall'inizio della stagione sta minando la serenità del nuovo Milan di Massimiliano Allegri sarebbe scoppiata nel post-partita dell'Allianz Arena. Il tecnico rossonero si sarebbe scagliato contro il portoghese dopo i troppi errori nella mezz'ora finale della sfida contro la Juventus, davanti ad alcuni compagni nello spogliatoio. La ragione dello sfogo è semplice: Rafa non si impegna abbastanza. Se non cambierà atteggiamento in fretta, rischia di passare parecchio tempo in panchina, come già successo l'anno scorso con Fonseca e Conceiçao. Non è dato sapere come abbia reagito l'avanti lusitano o se si tratti già di una rottura definitiva.

