Allegri attacca Leao nello spogliatoio dopo Juventus-Milan | devi dare di più sennò resti fuori
Il Milan 2.0 di Max Allegri è partito forte attestandosi al terzo posto della classifica in virtù di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime sei giornate di campionato. In casa rossonera, però, non tutti i tasselli sono ancora al posto giusto. Ed uno di quelli da sistemare è sicuramente Rafael Leao. Ne parla l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, che riferisce di uno scontro tra il tecnico toscano e il portoghese a margine della gara di domenica sera contro la Juventus. Allegri-Leao, scintille negli spogliatoi: e ora? Le ultime di Gazzetta. “Il rapporto tra Leao e Allegri è un filo sottile su cui cammina la stagione del Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: allegri - attacca
Brambati attacca il Milan: “Allegri ha in mano una squadra peggiore dell’anno scorso”
Pedullà attacca: «2-0 di Allegri è un’impresa, se lo fa Gattuso è da manicomio. Non capiscono i lettori»
Milan, Cassano attacca Allegri: “Va avanti solo di sceneggiate e di furbizia”
ALLEGRI ATTACCA LA JUVE IN CONFERENZA La dirigenza della Juventus mi ha cacciato ..?ora svelo tutta la verità..altro.. - facebook.com Vai su Facebook
#Milan, #Cassano attacca #Allegri: "Va avanti solo di sceneggiate e di furbizia" #SempreMilan - X Vai su X
Allegri attacca Leao nello spogliatoio dopo Juventus-Milan: “devi dare di più sennò resti fuori” - Secondo La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe già messo le cose in chiaro con Rafael Leao: "se non svolta, sta fuori". Come scrive ilnapolista.it
Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - Dopo la prestazione deludente del portoghese contro la Juventus, c'è stato un confronto piuttosto vivace nello spogliatoio dello S ... Scrive sport.sky.it