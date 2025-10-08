Allegri attacca Leao nello spogliatoio dopo Juventus-Milan | devi dare di più sennò resti fuori

Ilnapolista.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan 2.0 di Max Allegri è partito forte attestandosi al terzo posto della classifica in virtù di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime sei giornate di campionato. In casa rossonera, però, non tutti i tasselli sono ancora al posto giusto. Ed uno di quelli da sistemare è sicuramente Rafael Leao. Ne parla l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, che riferisce di uno scontro tra il tecnico toscano e il portoghese a margine della gara di domenica sera contro la Juventus. Allegri-Leao, scintille negli spogliatoi: e ora? Le ultime di Gazzetta. “Il rapporto tra Leao e Allegri è un filo sottile su cui cammina la stagione del Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

allegri attacca leao nello spogliatoio dopo juventus milan devi dare di pi249 senn242 resti fuori

© Ilnapolista.it - Allegri attacca Leao nello spogliatoio dopo Juventus-Milan: “devi dare di più sennò resti fuori”

In questa notizia si parla di: allegri - attacca

Brambati attacca il Milan: “Allegri ha in mano una squadra peggiore dell’anno scorso”

Pedullà attacca: «2-0 di Allegri è un’impresa, se lo fa Gattuso è da manicomio. Non capiscono i lettori»

Milan, Cassano attacca Allegri: “Va avanti solo di sceneggiate e di furbizia”

allegri attacca leao spogliatoioAllegri attacca Leao nello spogliatoio dopo Juventus-Milan: “devi dare di più sennò resti fuori” - Secondo La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe già messo le cose in chiaro con Rafael Leao: "se non svolta, sta fuori". Come scrive ilnapolista.it

allegri attacca leao spogliatoioTerapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - Dopo la prestazione deludente del portoghese contro la Juventus, c'è stato un confronto piuttosto vivace nello spogliatoio dello S ... Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Attacca Leao Spogliatoio