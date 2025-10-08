All’Edison la presentazione del nuovo romanzo fantascientifico di Marco Grosso Silvarium

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Venerdì 10 ottobre alle 18.30 la Libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "SILVARIUM" di Marco Grosso. Anno 2175. L'umanità è a un passo dall'estinzione, logorata da conflitti e da un consumo scellerato di risorse. Una speranza si accende con la scoperta del "Silvarium", minerale dalle straordinarie proprietà rigenerative. La brillante geochimica Anaya Kumar guida una missione disperata per rintracciarlo sulla Terra. Ma la sua ricerca la condurrà ben oltre la semplice caccia a un minerale. Anaya scoprirà che il Silvarium è la chiave per svelare segreti ancestrali, intrinsecamente legato a misteriose creature, razze aliene e a un custode inatteso di conoscenze dimenticate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

